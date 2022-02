livre : Piscines de rêve, Katie Sulliver

Tout le monde se réjouit lorsque la famille s'offre une piscine, mais même cette source de loisirs instantanément cool peut devenir un peu vieillotte avec le temps. Renforcer l'attrait esthétique, la beauté et la facilité d'utilisation d'une piscine par quelques rénovations peut être une entreprise simple et relativement peu coûteuse. Bien sûr, si vous voulez vraiment créer un effet de surprise, soyez prêt à dépenser beaucoup pour votre rénovation de piscine Aude , à retourner des montagnes de terre et à vous retrouver avec une attraction vraiment spectaculaire dans votre jardin.

Ajouter un gazebo à votre piscine



L'ajout d'un petit gazebo vous permet de vous changer, de vous mettre rapidement à l'abri de la pluie et de bénéficier d'une plus grande intimité si l'emplacement est judicieux. Les gazebos sont également très utiles pour ranger tout l'équipement de votre piscine hors saison. Ajoutez un patio devant le gazebo et vous obtenez un endroit pour les pique-niques et les barbecues.

Éclairage

Le "Better Homes and Gardens Pool and Spa Planner" conseille d'ajouter des systèmes d'éclairage pour que les rénovations de la piscine aient un impact frappant. L'éclairage sous-marin avec des tubes permet de donner à votre piscine l'impression de posséder une lueur d'un autre monde. L'éclairage paysager met en valeur des éléments tels que des arbres, des arbustes ou des statues pour créer des ombres spectaculaires, ainsi qu'une illumination.

Ajoutez un spa, un sauna ou un bain à remous

L'équipement utilisé pour pomper l'eau dans votre piscine et la chauffer pourrait être utilisé pour faire double emploi avec un spa ou un bain à remous. Les coûts d'installation et de fonctionnement seront considérablement réduits si vous utilisez la totalité ou même une partie du système de la piscine existante, selon le livre "Sunset Ideas for Hot Tubs, Spas and Home Saunas".

