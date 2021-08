Présentation du livre : Maçonnerie et gros-oeuvre, exécution, contrôles et tolérances , de la FFB

Un livre écrit et édité par la Fédération Française du Bâtiment et qui a pour but de passer en revue l'ensemble des techniques de maçonnerie et gros oeuvres en jeu dans la construction d'une maison, en collaboration avec une entreprise de devis de maçonnerie à Perpignan.



Par exemple, un chapitre est consacré à la réalisation de chapes de ciment. Extrait :

Réaliser une chape de ciment La pose d'un revêtement de sol, comme un parquet, un carrelage ou une moquette, nécessite un sol parfaitement plan. La chape est un élément de finition qui assure cette mise à niveau : c'est une épaisseur de mortier qui prend généralement place sur une dalle de béton. Pour un effet « tendance », vous pouvez colorer le mortier dans la masse, le lisser et le cirer, à l'instar d'un enduit de sol béton. Déterminez tout d’abord la hauteur finale du sol une fois le revêtement posé. Prenez par exemple comme repère le niveau inférieur des portes de la pièce, dont l’ouverture ne devra pas être entravée. Tracez un premier repère. Tracez un second repère 2cm en-dessous de celui-ci : il correspond au niveau supérieur de votre chape.

Reportez cette cote à espaces réguliers sur les murs en utilisant une règle métallique et un niveau.

Dans les pièces de grande superficie, il est conseillé de tracer des repères dans tous les angles et à mi longueur sur les murs. Déterminer le niveau final du sol en tenant compte du revêtement final. 2. Préparer le sol Avant tout, il est important d'éliminer tous les résidus présents au sol, comme la terre, les débris de ciment, etc. Décollez-les si nécessaire avec un racloir de maçon.

Balayez soigneusement pour dépoussiérer le support. Vous pouvez aussi utiliser un aspirateur adapté.

A l’aide d’un seau ou d’un arrosoir, mouillez le béton avec de l’eau pour qu’il n’absorbe pas prématurément l’eau contenue dans le mortier. Lorsque vous commencez une pièce, il est préférable de la finir dans la même journée.

Mouillez bien le sol avant d’y déposer le mortier.

Maçonnerie et gros-oeuvre, exécution, contrôles et tolérances , L'essentiel normatif de la maçonnerie et du gros-oeuvre , de la Fédération Française du Bâtiment, éditeur FFB, 2005