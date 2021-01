Le Relooking Mariage de Joëlle Adam

J'ai eu un plaisir immense à découvrir le 2ème ouvrage de Joëlle Adam, wedding planner en Occitanie. "Le Relooking Mariage" est bien plus qu'un guide, il vous donne les clés d'un mariage réussi, tant sur les aspects physiques que matériels.

Choix de la robe, de la coiffure, du maquillage, des bijoux, des accessoires, des chaussures... Tout est révélé pour que l'ensemble de votre tenue soit la plus harmonieuse possible, en fonction de votre morphologie, des couleurs qui vous subliment et de vos particularités physiques.